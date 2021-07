RIVIVI LA DIRETTA | LAZIO - TOP 11 RC 103: 10-0 (15' Felipe Anderson, 17' Raul Moro, 38' Leiva, 44' Muriqi, 52' Lazzari, 57' Vavro, 64' Caicedo, 72' Luis Alberto, 88' Caicedo, 90' Luis Alberto)

Stadio R. Zandegiacomo di Auronzo di Cadore

LAZIO - TOP11 RADIO CLUB 103 10-0

Marcatori: 15' Felipe Anderson, 17' Raul Moro, 38' Leiva, 44' Muriqi, 52' Lazzari, 57' Vavro, 64' Caicedo, 72' Luis Alberto, 88' Caicedo, 90' Luis Alberto

Formazioni Ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic (C), Leiva, Cataldi; F. Anderson, Muriqi, Raul Moro

All.: Maurizio Sarri

TOP 11 RADIO CLUB 103 (4-4-2): Miot, Battaiola, Bressan, Fontana, Marcon, De Giacometti, De Nardi, Lise, Scarton, De Mattia, Pedrini

All.: Enrico Ben

Arbitro: Anna Frazza (sez. di Schio)

SECONDO TEMPO LIVE

45' - Fine partita!

45' - GOL DELLA LAZIO! Proprio allo scadere fuga di Adekanye che serve un pallone d'oro a Luis Alberto per il decimo gol!

43' - GOL DELLA LAZIO! Dopo quasi dieci minuti decisamente a basso ritmo e noiosi, Caicedo anticipa tutti all'interno dell'area di rigore e sigla il nono gol di ribattuto dopo aver provato un super gol col tacco

34' - Serie di tiri ravvicinati della Lazio: Caicedo - Lazzari e infine rovesciata di Akpa Akpro. Niente da fare

27' - GOL DELLA LAZIO! Palla in profondità di Caicedo per Luis Alberto che salta il portiere con un gioco di prestigio e deposita il pallone in porta!

21' - Grande giocata di Akpa Akpro che salta tutti, calcia ma il tiro viene deviato con la coscia dal portiere della Top 11 sul palo!

19' - GOL DELLA LAZIO! Caicedo trasforma il rigore appena conquistato spiazzando il portiere avversario!

18' - Caicedo entra in area di rigore e viene steso dal portiere avversario, calcio di rigore

15' - Esce Raul Moro entra Adekanye, esce Strakosha entra Adamonis

12' - GOL DELLA LAZIO! Angolo di Luis Alberto, s'inserisce da dietro Vavro che deposita in rete con un agevole colpo di testa

10' - Buona azione solitaria di Luis Alberto, scarico per Raul Moro che però trova Caicedo in fuorigioco

7' - GOL DELLA LAZIO! Gran fuga di Lazzari che scarica poi un violento destro imparabile! Grande gol!

7' - Succede poco o nulla nelle fasi iniziali di questo secondo tempo. Sarri chiede più velocità. Shehu prova a rientrare sul mancino, palla altissima

1' - Bolide di Akpa Akpro dai 25 metri, blocca in due tempi il portiere della Top 11

1' - Partiti, comincia il secondo tempo

0' - Tutto pronto per il secondo tempo. Cambia la formazione biancoceleste. Questo il 4-3-3 di Sarri: Strakosha; Lazzari, Vavro, Patric, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Shehu, Caicedo, Raul Moro

PRIMO TEMPO

45' - FINE PRIMO TEMPO, FINISCE 4-0

44' - GOL DELLA LAZIO Fuga di Cataldi sulla sinistra, palla al centro dell'area e Muriqi in caduta mette dentro!

41' - Muriqi prova la botta dal limite dell'area, forte ma centrale, Miot si rifugia in angolo

40' - Fuga di Raul Moro che serve Muriqi al centro dell'area, tiro respinto da Bressan

38' - GOL DELLA LAZIO! Raul Moro serve con la punta del piede Lucas Leiva che con il mancino trafigge Miot dal limite dell'area!

36' - Cross di Cataldi deviato che rischia di trafiggere Miot, palla alta

35' - Due pali in un minuto per la Lazio. Prima Milinkovic su colpo di testa dagli sviluppi di un angolo, poi Marusic dopo una progressione sulla destra. Lazio sfortunata

34' - Muriqi si gira rapidamente al limite dell'area, sinistro violento e basso, ma centrale. Blocca in due tempi Miot

33' - Simpatico siparietto per un pressing sbagliato di Milinkovic. Sarri gli ricorda che in quella zona devono salire gli esterni. Milinkovic simpaticamente ha risposto: "Allora non ho capito niente..."

33' - Grande giocata di Raul Moro sulla sinistra, rientra sul destro e fa partire un violento tiro a giro che esce di poco

31' - Calcio piazzato di Milinkovic, palla alta di mezzo metro sopra all'incrocio dei pali

30' - Muriqi difende un buon pallone ai venti metri e conquista un insidioso calcio di punizione

29' - Sugli sviluppi del cross successivo di Cataldi, colpo di testa di Radu, palla fuori di poco

29' - Tiro dalla distanza di Raul Moro, respinta di Miut incerta, difesa che chiude

25' - Bel movimento di Muriqi che scarica bene su Milinkovic-Savic, a sua volte il serbo serve Felipe Anderson che in un fazzoletto prova il tiro all'angolino, palla fuori di pochi centimetri

24' - Fuga di Marusic sulla sinistra e cross al centro dell'area di rigore che trova Muriqi libero grazie a un bel movimento, colpo di testa forte ma alto

23' - Palla in profondità per Milinkovic-Savic che prova il tocco morbido ma colpisce troppo piano il pallone, blocca Miot

22' - Marcon stoppa un bel pallone sulla sinistra, cross forte sul quale Pedrini anticipa tutti, palla fuori

20' - Momento di calma della gara. Sarri chiede ai suoi giocatori di velocizzare i passaggi, rimbrottando anche Luiz Felipe per i troppi tocchi. A Marusic e Felipe Anderson viene chiesto di giocare più alti

17' - GOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson riconquista il pallone ai 25 metri, vede l'inserimento di Raul Moro, controllo in corsa e destro preciso all'angolino!

15' - GOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson segna con un rigore preciso all'angolino. Miot intuisce ma non può nulla.

14' - Calcio di rigore della Lazio, cross di Felipe Anderson e deviazione di mano maldestra di Bressan in fase di controllo

13' - Felipe Anderson si smarca al limite dell'area di rigore, poi però scivola e il suo tiro finisce lentamente fuori

10' - Fuga di Pedrini sulla sinistra, chiuso da Marusic in angolo

9' - Palla in profondità di Milinkovic per Muriqi che salta il portiere avversario, si gira e calcia colpendo però Bressan in recupero. Palla in angolo

7' - Bella fuga di Raul Moro sulla sinistra che arriva sulla linea di fondo, cross deviato in angolo. Leggera protesta per un fallo di mano da parte del giovane biancoceleste

6' - Rimpallo sfortunato della Top 11, il pallone finisce dalle parti di Felipe Anderson che prova il mancino dal limite, palla ampiamente fuori

5' - Serie di angoli in favore della Lazio, Luiz Felipe riesce a trovare l'anticipo ma il suo colpo di testa è deviato nuovamente in corner

3' - La Lazio fa girare velocemente il pallone, ci prova Milinkovic-Savic dai 30 metri, tiro forte di poco alto

2' - Palla in verticale di Milinkovic-Savic per Muriqi, buono l'anticipo di Battaiola

1' - Si parte, calcio d'inizio battuto da Vedat Muriqi per la Lazio

0' - Amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti ad Auronzo di Cadore. Prima amichevole ufficiale della stagione per la Lazio di Sarri. Mirko Borghesi vi dà il benvenuto e vi ricorda che per ricaricare la diretta è possibile scrollare, premere reload o F5 da pc. Le squadre sono pronte ad entrare in campo. 417 gli spettatori presenti. Temperatura mite, cielo parzialmente nuvoloso, Milinkovic capitano.