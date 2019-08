RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio 0-3: Immobile già al top, subito vittoria

Serie A TIM 2019-2020, 1° giornata

Stadio Luigi Ferraris di Genova - domenica 25 agosto 2019, ore 20:45

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Viera, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. A disp.: Avogadri, Falcone, Ferrari, Chabot, Augello, Regini, Thorsby, Léris, Barreto, Jankto, Bahlouli, Ramirez, Bonazzoli. All. Di Francesco.

INDISPONIBILI: Maroni

SQUALIFICATI: Depaoli

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Bastos, Marusic, Cataldi, Leiva, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Wallace, Durmisi, Jony

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze)

ASSISTENTI: Meli e Peretti

IV UOMO: Serra

VAR: Banti

AVAR: Tolfo

90'+2' - FINISCE LA PARTITA! Grande partita della squadra di Inzaghi che con una doppietta di Immobile e un gol di Correa inizia bene il campionato. Tra una settimana c'è il derby.

90' - Saranno due i minuti di recupero.

89' - Immobile vicino alla tripletta, ma Audero lo ferma. Era comunque fuorigioco.

85' - Lazio in completo controllo del match: i palleggiatori Luis Alberto, Parolo e Cataldi cercano di addormentarla in questi ultimi minuti.

82' - Destro di Leris, c'è ancora Strakosha. Ottima la partita del portiere della Lazio, sempre puntuale e preciso.

81' - Si rivede la Sampdoria in avanti: sinistro di Bonazzoli che finisce fuori.

79' - CORREA! L'argentino dribbla un paio di difensori al limite e scarica un destro potente sul primo palo, Audero respinge ancora.

77' - Inzaghi manda in campo Cataldi al posto di Milinkovic: il serbo si risparmia gli ultimi minuti in vista del derby.

76' - Esce Gabbiadini e dentro Bonazzoli per la Sampdoria.

74' - MILINKOVIC! Prima assist per Correa, poi calcia con Audero che mette in angolo.

70' - Eccolo il cambio: fuori Acerbi e dentro Vavro.

69' - Acerbi non pare convinto di uscire, nonostante il richiamo di Inzaghi e medici. La prossima settimana c'è il derby...

68' - Ha alzato subito la mano il difensore, per ora è in campo. Vavro è pronto.

67' - Acerbi di testa su cross di Marusic, palla fuori. Problema al flessore per il difensore.

66' - Fuori Caprari-Linetty e dentro Jankto- Leris.

64' - Esce Lazzari, grande partita per lui e dentro Marusic. Primo cambio per la Lazio.

62' - Lancio stupendo di Milinkovic, che inganna Murillo e Audero. Doppietta per Ciro e tris Lazio.

62' - CIROOOOOO IMMOBILEEEEE!

58' - Squadre anche un po' stanche ora. Di Francesco prepara due cambi.

55' - Non esulta il Tucu davanti ai suoi ex tifosi. Ma che gioia per tutta la Lazio, che trova il raddoppio giocando un ottimo calcio.

54' - TUCUUUU CORREAAAAA! Ripartenza veloce di Luis Alberto, bravo poi ad aprire per l'argentino che non sbaglia davanti ad Audero.

55' - Spende tanto Immobile, è indiavolato anche in difesa: recupero falloso su Bereszyinski.

53' - Ripartenza fulminea di Lazzari, che vede Immobile, ma il passaggio è troppo lungo. Occasione persa!

52' - Mancino incredibile dai 30 metri di Gabbiadini, si distende Strakosha che mette in angolo. Portieri protagonisti.

50 - Azione pazzesca della Lazio: Strakosha per Milinkovic, che lancia Immobile: Audero para e mette in angolo.

48' - Mezzo pasticcio di Audero, che su un retropassaggio non ferma il pallone, ripreso in extremis quasi sulla linea e calciato fuori.

48' - Caprari per Linetty, che di destro dal limite fa partire un rasoterra. C'è Strakosha che blocca a terra.

47' - Possesso palla e tutto di prima della Lazio, che gioca con tranquillità. Cantano forte i tifosi biancocelesti a Genova, circa 700.

46' - Si riparte con la Lazio in vantaggio. Nessun cambio nelle due formazioni.

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Finisce il primo tempo: una buona Lazio è in vantaggio grazie al bellissimo gol di Immobile. A tra poco per i secondi 45'.

45'+1' - Sinistro da lontano di Gabbiadini, nessun problema per Strakosha. Bene il portiere della Lazio fin qui.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

44' - Ci prova a cercare il pareggio la Sampdoria, la difesa della Lazio però fa buona guardia. Sta per finire il primo tempo.

43' - Entra in ritardo Acerbi su Gabbiadini, cartellino giallo per il centrale.

42' - MIRACOLO DI STRAKOSHA! Viera calcia dal limite, ottimo il riflesso del portiere che mette in angolo.

40' - Decisione arrivata, gol buono! Lazio avanti e 100esima rete di Immobile in Serie A.

40' - Controllo che va per le lunghe, tutti in attesa.

39' - Lavoro in sala VAR per controllare il gol. Al vaglio il fuorigioco di Ciro...

38' - Inserimento perfetto di Ciro, che con un tocco scavalca Audero in uscita. Fantastica rete del numero 17 biancoceleste!

38' - IMMOBILEEEE GOLLLLL!

37' - Bomba di Milinkovic di testa con il cross di Lulic da sinistra, palla forte, ma alta.

35' - Ancora Sampdoria, questa volta con Quagliarella da fuori: tiro centrale insidioso, Strakosha c'è.

34' - Primo tiro per la Sampdoria con Gabbiadini: blocca in due tempi Strakosha.

33' - ENORME OCCASIONE PER LA LAZIO! Correa lancia Immobile, l'attaccante con il destro di potenza non trova la porta per pochissimo.

32' - Ci prova Lazzari! Si accentra e tira con il sinistro, Audero blocca a terra. Buona la partita fin qui del nuovo acquisto.

29' - Spaccatura in mezzo al campo, Milinkovic ci prova direttamente da centrocampo: palla debole presa di Audero facile-facile.

28' - Contropiede Lazio, Immobile e Luis Alberto però non concludono: angolo per la Lazio. Lazzari a destra chiedeva palla...

27' - Quagliarella in area non controlla, sprecata così una potenziale occasione di tiro.

26' - Chance Lazio! Bella giocata di Correa in velocità, poi palla per Lazzari per il cross che viene intercettato. C'era comunque fuorigioco dell'esterno.

25' - Ekdal stende Immobile da dietro, cartellino anche per lui: è il secondo ammonito della partita dopo Lazzari.

24' - Correa-Murillo è uno dei duelli del match: fallo dell'argentino sull'ex Inter, spinto e dolorante ora alla schiena.

23' - Fiammata di Correa, ma c'è Murillo che non si fa trovare impreparato, palla in fallo laterale.

21' - Ammonito Lazzari per fallo su Caprari. Cartellino sicuramente esagerato.

20' - Altra occasione Lazzari da un altro cross di Lazzari: Luis Alberto di testa punta l'angolino, palla fuori di poco.

19' - Ora match più spezzettato con diversi falli e qualche errore.

17' - Fallo di Luis Alberto su Linetty: si arrabbia lo spagnolo, che involontariamente travolge in scivolata il giocatore di Di Francesco.

16' - Lazzari per Immobile, che calcia subito e Audero fa un'altra bella parata. Situazione di pareggio grazie al giovane portiere.

15' - Esterno di Caprari per lo scatto di Quagliarella: palla imprendibile, esce Strakosha senza problemi.

14' - Buona ripartenza di Luis Alberto, palla per Immobile che prova il filtrante per Correa. Linea intercettata e azione che sfuma.

11' - Buona Lazio in questa prima parte del match. Gli uomini di Inzaghi prendono l'iniziativa e spingo la Samp nella propria metà campo.

9' - Botta di destro di Milinkovic: Audero che deve distendersi per deviare in calcio d'angolo. Bel tiro di Sergej.

6' - Lazzari mette in mezzo per l'accorrente Lulic, piatto destro ma con il corpo troppo indietro; palla che si perde altissima sulla traversa

4' - Ritmi non altissimi in questo inizio.

2' - Primo pallone per Correa, l'argentino calcia di destro in maniera debole e fuori bersaglio.

1' - Risolto il problema alle luci, ora tutte funzionanti. Visibilità ottima in campo.

1' - Partiti! Inizia il campionato della Lazio. Primo pallone giocato dalla Sampdoria.

Squadre in campo per l'inno, ci siamo per il fischio d'inizio!

Problemi all'impianto di illuminazione del Ferraris. Praticamente nuovo, pronto a garantire (sulla carta) luce come se fosse giorno, accusa subito dei problemi. Metà luci sono spente.

Bel nutrito il settore ospiti dello stadio: circa 700 tifosi biancocelesti sono a sostegno della squadra alla prima trasferta del campionato. Una garanzia che continua.

Per la Samdoria attenzione al solito Quagliarella, il capocannoniere dello scorso campionato. È l'uomo da tenere sotto controllo. Serata abbastanza calda al Ferraris.

È una Lazio nuova solo per un giocatore: titolare dal primo minuto Manuel Lazzari nonostante l'infortunio alla mano. In difesa con Acerbi e Radu c'è Luiz Felipe, preferito per ora al nuovo arrivato Vavro. Parolo in regia al posto di Leiva, per il brasiliano solo panchina. Davanti fantasia, classe e gol con Immobile e Correa.

Benvenuti nella prima diretta scritta della stagione. Ritorna la Serie A, la Lazio a Genova debutta contro la Sampdoria. Vivi tutte le azioni più importanti grazie al nostro live.