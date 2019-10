Acerbi: "Squinzi non voleva che andassi alla Lazio, ma poi come un padre col figlio..."

Anche Francesco Acerbi era presente quest'oggi alla cerimonia per dire addio a Giorgio Squinzi. Il difensore della Lazio è sempre stato molto legato al suo ex presidente e, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso un pensiero: "Dovevo esserci, era una persona riconosciuta da tutti per i suoi valori. È il minimo essere qui, non potevo mancare per salutare l'ultima volta il dottore. Ha sempre detto le cose chiare, gli hanno voluto tutti bene. Mi è stato anche vicino fin da subito, nonostante non ci conoscessimo benissimo all'inizio. Ho parlato tante volte con Squinzi per andare alla Lazio. Lui non voleva assolutamente, ma come un padre ha lasciato andare il figlio quando ha compiuto di 18 anni. Prego sempre per lui".

