Serie A, classifica marcatori: comanda Immobile, Zapata subito dietro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Comanda Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, con la doppietta messa a segno contro il Bologna, fa un bel balzo in avanti e raggiunge quota sette gol in campionato, piazzandosi al primo posto in solitaria della classifica marcatori della Serie A. Subito dietro di lui c'è Zapata, andato in rete anche contro il Lecce. Seguono Belotti e Berardi con 5 gol. Di seguito la classifica marcatori:

1) 7 gol: C. Immobile (Lazio).

2) 6 gol: D. Zapata (Atalanta).

3) 5 gol: A. Belotti (Torino), D. Berardi (Sassuolo).

5) 4 gol: A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), M. Mancosu (Lecce), D. Mertens (Napoli).

9) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), L. Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), A. Kolarov (Roma), C. Kouamé (Genoa), R. Lukaku (Inter), L. Muriel (Atalanta), A Petagna (Spal), E. Pulgar (Bologna), C. Ronaldo (Juventus), S. Sensi (Inter).

22) 2 gol: M. Brozovic (Inter), L. Castro (Cagliari), L. Ceppitelli (Cagliari), D. Criscito (Genoa), F. Di Francesco (Spal), R. Inglese (Parma), F. Llorente (Napoli), K. Manolas (Napoli), N. Milenkovic (Fiorentina), R. Palacio (Bologna), C. Piatek (Milan), M. Pjanic (Juventus), F. Ribery (Fiorentina), N. Sansone (Bologna), G. Simeone (Cagliari), M. Veloso (Verona).

38) 1 gol: L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), J. Correa (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio)

