Calciomercato Lazio | Vagnati (dg Torino) sbotta: "Ricci? Sono spariti da 20 giorni!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si trattiene Vagnati, direttore generale del Torino, ai microfoni di Tag 24. Il dirigente granata ha sbottato dopo una domanda sul possibile passaggio di Ricci alla Lazio, accusando la società biancoceleste di essere sparita da ben venti giorni: "Non ce la faccio più, sono venti giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero. Guardi, la dico meglio, così forse mi capisce, sono venti giorni che la Lazio su Ricci prende per il culo tutti, va bene così?".

Dichiarazioni d'occasione o che raccontano il vero? L'unica certezza, al momento, è che Vagnati si è sbilanciato e non poco. Le sue parole sono un fulmine a ciel sereno nell'ambiente biancoceleste, reo da due arrivi nel giro di pochi giorni e che spera nell'acquisto del classe 2001, nonostante l'altissima richiesta granata. L'obiettivo del dirigente potrebbe essere proprio quello di distogliere l'attenzione dalla trattativa, permettendo un lavoro più sereno, e senza pressioni, tra Cairo e Lotito.

Argomento, anche quest'ultimo, trattato sempre da Vagnati nella medesima intervista: "Non c’è molto da dire, e mi sono stancato perché non si capisce questa roba: mi stanno chiamando in quindici e la gente mi chiede ma come è possibile? C’è o non c’è una trattativa? E io a tutti dico: venti giorni fa mi aveva chiamato la Lazio, e venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni, basta e fine. Mi auguro di essere stato chiaro una volta per tutte, oppure no? Il ragazzo resta con noi".

Pubblicato l'08/08