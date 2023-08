PAGELLE Lecce - Lazio: si salvano Ciro e Luis. Male la difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Si oppone a tutti fino a quando il jolly non lo pesca Almqvist. Si inchina due volte in due minuti, poteva farci poco.

LAZZARI 5: Banda gli scappa bene soltanto nella ripresa, per il resto riesce più o meno a limitarlo. Ma è troppo egoista a fine primo tempo: sgasa fino all’area del Lecce, ma prova il tiro invece di servire Zaccagni solo al centro.

Dal 72’ PELLEGRINI 6: Entra con buona verve e grinta, sui gol ha poche colpe.

PATRIC 5,5: Crolla all’improvviso come il resto della squadra. Non riesce a opporsi al tiro del pareggio, compartecipa all’errore in area che porta Di Francesco alla seconda stoccata ravvicinata.

ROMAGNOLI 5,5: Era stata una super prestazione, si era opposto col corpo a tutte le conclusioni del Lecce, aveva coperto bene le spalle a Marusic. Poi non rinvia il pallone più doloroso di tutta la partita.

MARUSIC 5,5: Spinge poco sia a sinistra, sia a destra. Non ha responsabilità particolari, ma entrambi i gol arrivano con cross scoccati dalla sua parte da Gallo.

KAMADA 5,5: Bada al sodo, si butta negli spazi appena può, non li sfrutta bene anche per le gambe ancora pesanti. Poco appariscente, non è per forza un difetto. Qualcosina in più però poteva farla.

Dal 55’ VECINO 5,5: Entra quando Kamada non ne ha più. Non incide per nulla.

CATALDI 5,5: Si abbassa tra i centrali per diventare un difensore in più, insieme a Patric e Romagnoli non spazza via un pallone che finisce di rovinare la serata della Lazio.

LUIS ALBERTO 6,5: Un godimento per gli occhi, oltre che per i compagni. Almeno fino a quando c’è movimento intorno a lui e c’è la forza per ripartire. L’ennesimo assist per Ciro, si butta dentro e lo serve con l’esterno, sembrava la giocata risolutiva, è diventata quella dell’illusione.

FELIPE ANDERSON 5: Ha sul sinistro il colpo del 2-0, chiude troppo il tiro e un attimo dopo Sarri lo richiama in panchina per Isaksen. A fine partita i rimpianti sono ancora maggiori.

Dal 55’ ISAKSEN 6: Un grande stop, un paio di tentativi in dribbling, a livello pratico poco o nulla perché la Lazio ormai subisce i tentativi del Lecce, che poi purtroppo vanno a buon fine.

IMMOBILE 7: Scivola per sbloccarla, scivola via dal tunnel in cui era entrato nella scorsa stagione, piena di infortuni e avara di soddisfazioni personali. Un altro gol all’esordio ufficiale di una stagione, non ne ha steccata una finora da quando è alla Lazio. Un miracolo di Falcone gli nega la doppietta. L’unica nota positiva del debutto in stagione.

ZACCAGNI 5,5: Un solo tentativo verso la porta di Falcone, non riesce a pungere troppo, però quando la protegge e si accentra permette alla Lazio di distendersi. Si infuria con Lazzari per la palla non data, giustamente.

Dal 72’ PEDRO 6: Serve a Immobile il pallone del 2-0, Falcone mura e il Lecce passa subito dopo.

ALL. SARRI 5,5: La Lazio sembra meno in condizione del Lecce, sarà per le caratteristiche dei calciatori avversari, ma alla lunga la sua squadra cede il passo crollando anche di nervi.