AURONZO GIORNO 17 - Lazio, termina anche l'ultimo allenamento: quattro assenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 - Termina la seduta di allenamento mattutina. Poco più di mezz'ora di lavoro di scarico, con la squadra che ha sudato agli ordini del prof. Losi. Applausi in chiusura, con i tifosi che hanno salutato la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Già terminate le esercitazioni dei portieri, che sono rientrati negli spogliatoi dopo aver raccolto tutti i palloni.

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 - Lavoro più duro per i calciatori che si sono allenati meno in questi giorni: Patric, Romagnoli e Milinkovic aumentano l'intensità delle ripetute.

AGGIORNAMENTO ORE 10 - Non prendono parte all'allenamento in quattro: Casale, Akpa-Akpro, Cancellieri e Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 - Gruppo subito in campo per la sgambata dopo l'amichevole contro il Primorje. Ripetute a metà campo con il gruppo diviso in blocchi. Cancellieri inizia con il resto dei compagni, poi si ferma dopo cinque minuti e rientra negli spogliatoi. Fa ancora male il ginocchio sinistro dopo il problema di ieri.

AURONZO - Squadra in campo per l'ultimo allenamento del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lavoro di scarico per il gruppo di Sarri dopo l'amichevole di ieri, la quarta, contro il Primorje. La Lazio ha chiuso con una vittoria convincente per 4-0 contro il club sloveno. Dopo la seduta la squadra ripasserà per l'hotel Auronzo dove ritirerà i bagagli e partirà alla volta di Venezia. C'è un charter alle 14 che riporterà la rosa a Roma, dopodiché qualche giorno di riposo prima della nuova partenza per la seconda parte di ritiro.