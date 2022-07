AURONZO GIORNO 7 - Lazio, termina la seduta mattutina: tre difensori ai box

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore

AGGIORNAMENTO ORE 11:39 - Volge al termine l'allenamento mattutino allo Zandegiacomo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio per la seduta pomeridiana, ma ovviamente l'attenzione più grande è per l'arrivo dei nuovi: Romagnoli, Gila e Maximiano.

AGGIORNAMENTO ORE 11:35 - Nel frattempo lavoro atletico per i difensori. Acerbi assiste alla seduta mattutina da bordo campo dopo aver svolto differenziato in palestra. L'allenamento si chiude con i soliti tiri in porta. A calciare Basic, Raul Moro, Luka Romero, Cancellieri, Felipe Anderson e Bertini. Immobile lascia il prato verde tra il boato dei suoi tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Sarri schiera come al solito due 4-3-3 dalla metà campo in su. Cataldi e Marcos Antonio ad alternarsi in cabina di regia. Davanti Immobile e Cancellieri a turno.

AGGIORNAMENTO ORE 11:11 - Fuori i difensori, tocca a centrocampisti e attaccanti. Consueto lavoro di pressing alto, recupero palla e attacco alla porta difesa a turno da Adamonis e Alia.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Continuano le prove difensive per mister Sarri che richiama l'attenzione dei suoi ragazzi e guida la difesa a suon di urla.

AGGIORNAMENTO ORE 10:46 - Nicolò Casale schierato come centro destra nella linea a quattro composta da Lazzari, Ruggeri e Mariancci. Il centrale arrivato dal Verona fa subito la voce grossa e comanda il reparto. Sarri molto soddisfatto. Cambiano gli interpreti dell'esercitazione ma il difensore resta sempre nella sua posizione. Con lui stavolta Hysaj, Radu e Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - I difensori si spostano sul campo principale accompagnati dal mister. Per loro solita esercitazione sulla linea che scappa. Il Comandante insiste come sempre sul lavoro di reparto. Impegnati Marusic, Hysaj, Radu, Lazzari, Casale, Ruggeri e Marinacci.

AGGIORNAMENTO ORE 10:37 - Esercizi di skip, scatti e attivazione per i biancocelesti in questa prima fase di allenamento. Il tutto avviene sotto gli occhi attenti di Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:28 - Ecco il resto della squadra che si sistema nel campetto adiacente a quello principale per svolgere la parte atletica. Assenti Patric, Kamenovic e Acerbi che, non al meglio della condizione fisica, sono rimasti all'interno del tunnel degli spogliatoi per ricevere delle terapie. Per loro previsto, anche questa mattina, un po' di lavoro in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - I primi ad entrare sul prato verde di gioco sono i tre portieri Alia, Adamonis e Furlanetto per il riscaldamento con mister Grigioni.

AURONZO - E' una settimana precisa che la Lazio si allena sotto le Tre Cime di Lavaredo. Prevista una doppia seduta allo Zandegiacomo per il settimo giorno di ritiro. E' un giorno molto importante per l'ambiente biancoceleste che è pronto ad accogliere tre volti nuovi. In serata arriveranno in ad Auronzo i nuovi acquisti Romagnoli, Gila e Maximiano. Tutti e tre saranno in campo con il resto dei compagnio a partire da domani.