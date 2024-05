Calciomercato Lazio | Attacco da rinforzare, c'è Noslin : la situazione

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

È la città degli innamorati, per la Lazio può diventare la città degli affari. Non solo Coppola, a Formello si guarda ancora in casa Verona, nelle idee biancocelesti c’è Tijjani Noslin. Olandese, classe ’99, Noslin è arrivato alla corte di Baroni a gennaio, preso dal Fortuna Sittard per poco meno di tre milioni, il valore oggi è quantomeno triplicato. Frutto di un impatto importante sulla Serie A: Noslin, con l'Hellas, ha giocato fin qui 16 partite, ha messo insieme quattro gol e tre assist, considerando anche la prima parte di stagione in Eredivisie sono otto i gol stagionali e cinque i passaggi vincenti. Noslin è un attaccante moderno, si muove da prima punta, ma anche da esterno, nel 3-4-2-1 di Tudor potrebbe anche appoggiare la punta centrale nei due trequartisti. Non ha un fisico da granatiere, ma è esplosivo, veloce, sa attaccare bene la profondità e vede la porta con buona continuità. Noslin compirà 25 anni a luglio, non è più un ragazzino, è in piena maturazione. È arrivato tardi nel calcio professionistico, solo tre anni fa giocava tra i dilettanti, per mantenersi lavorava in una nota catena di fast food. Poi il calcio dei grandi, la Serie A e la salvezza con il Verona. Ora potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, perché su di lui c’è l’interesse di diversi club. La Lazio è tra questi, Noslin ha una valutazione che s’aggira intorno ai 10 milioni di euro. Chissà che nelle prossime settimane non possa diventare una pista concreta per rinforzare l’attacco di Tudor.

