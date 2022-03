Calciomercato Lazio, derby di mercato per un centrocampista del Rennes

TUTTOmercatoWEB.com

Si accende il calciomercato nella Capitale. Sia la Lazio che la Roma dovranno tornare sul mercato quest'estate per puntellare le proprie rose e diventare più competitivi in Italia e in Europa. Sarri e Mourinho chiedono rinforzi per dare continuità ai propri progetti. Il primo potrebbe arrivare dalla Francia, più precisamente dal Rennes. Secondo il portale francese Le10Sport si è da poco aperto un derby di mercato per Benjamin Bourigeaud. Il centrocampista classe 1994, autore di una stagione incredibile in Ligue 1 condita da 6 gol e 10 assist, è in scadenza nel 2023 e, almeno per il momento, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Mezzala che quest'anno sta giocando nel tridente offensivo, Bourigeaud piace anche al Nizza. Il giocatore ha voglia di fare il definitivo salto di qualità e una pizza come Roma può essere quella giusta.