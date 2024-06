Calciomercato Lazio | Luis Alberto in partenza per Doha: l'indizio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I festeggiamenti per i dieci anni di matrimonio sono terminati, ora si torna a pensare al lavoro. Dopo la festa resa pubblica sui social, tra storie e condivisioni, Luis Alberto e sua moglie Patricia sono partiti alla volta di Doha. Ad attenderli in Qatar, oltre all'occasione per regalarsi un nuovo viaggio di nozze in quella che sarà la loro nuova casa, ci saranno i dirigenti dell'Al Duhail con i quali il centrocampista dovrà incontrarsi per mettere nero su bianco l'accordo. Le ultime formalità e poi la firma che anticiperà l'annuncio ufficiale. Dopo 8 anni Luis Alberto è pronto a lasciare la Lazio per iniziare una nuova avventura in Oriente.