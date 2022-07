Calciomercato Lazio, Muriqi torna al Maiorca: cifre e dettagli

C'è l'intesa tra il club biancoceleste e quello spagnolo, dopo i sei mesi in prestito il calciatore è pronto a tornare alle Baleari...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - La fumata bianca è finalmente arrivata: Vedat Muriqi torna al Maiorca. Dopo quanto accaduto con il Bruges, l'attaccante kosovaro voleva a ogni costo fare ritorno in Liga. La trattativa con gli isolani è stata lunga e complicata. Alla fine si è arrivati all'accordo per un totale di 10 milioni tra parte fissa e bonus. Non rimane che attendere le ufficialità, ma il futuro del Pirata sarà ancora alle Baleari.

Colpo di scena nella vicenda Muriqi. L'attaccante, in queste ultime settimane, sembrava vicinissimo al Bruges, poi la trattativa sarebbe saltata anche a causa dei test medici non andati come previsto, col giocatore risultato in sovrappeso. Immediato il ritorno a Roma per allenarsi a Formello in attesa di una nuova destinazione. Come riporta Giulio Cardone de La Repubblica, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra la Lazio e il Maiorca per il trasferimento del calciatore nel club spagnolo. Nelle prossime ore potrebbero essere resi noti i dettagli dell'operazione.