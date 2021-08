Calciomercato Lazio, tornano di moda due nomi per la difesa: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio non è ancora finito. Se in uscita sono tante le operazioni da completare, in entrata gli sforzi sono sull'acquisto del sostituto di Joaquin Correa passato all'Inter. Risolta la grana esterno, con Kostic in vantaggio su Zaccagni, si penserà ad altre criticità della rosa. In difesa, in particolare, Maurizio Sarri non ha mai nascosto la voglia avere cinque centrali. Con Vavro verso la Spagna perché non ha convinto il tecnico, la Lazio è rimasta con Acerbi, Luiz Felipe, Radu e Patric. Possibile un'operazione last minute. L'edizione odierna de Il Messaggero rilancia due nomi già accostati ai biancocelesti in precedenza: Gian Marco Ferrari e Shkodran Mustafi. Il primo è stato sondato con il Sassuolo e il suo nome era la prima scelta e richiesta di Simone Inzaghi. Il secondo si è svincolato dall'Arsenal e nei giorni scorsi è stato accostato a Torino e Adana Demispor. Martedì sera chiuderà il calciomercato, anche se i calciatori senza contratto potranno essere tesserati anche successivamente, la corsa contro il tempo è cominciata.