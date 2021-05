Calciomercato Lazio, piace Ferrari del Sassuolo: la situazione

È caccia al difensore in casa Lazio. Lo score negativo per quanto riguarda i gol subiti in questa stagione ha fatto scattare un campanello d'allarme e la società si sta già muovendo in tal senso. Oltre al nome di Boateng circolato nei giorni scorsi, la Lazio ha messo gli occhi anche su Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Del classe '92 se ne era parlato con Simone Inzaghi prima del suo dietrofront, ma Tare non lo perde di vista. La priorità in questo momento è ovviamente l'allenatore ma l'idea di un Acerbi-bis, anche lui arrivato dai neroverdi, stuzzica la Lazio. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 12-13 milioni di euro.