Calciomercato Lazio, blitz per Jerome Boateng: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe parlare tedesco il primo rinforzo della Lazio per il reparto arretrato. La Lazio sarebbe piombata prepotentemente su Jerome Boateng. Il difensore si è liberato dal Bayern Monaco ed è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero contatti in corso in queste ore con buone possibilità che si possa chiudere l’affare. Il giocatore è gestito da Ramadani con cui in queste ore sono in corso i dialoghi su più fronti. Dopo Kamenovic, il centrale della Germania potrebbe essere il secondo tassello della squadra che verrà in attesa di conoscere il nome del sostituto di Simone Inzaghi.

Pubblicato il 29/05