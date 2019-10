Fiorentina - Lazio, l'arbitro del match: precedenti in perfetto equilibrio

L'A.I.A. ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno la nona giornata di Serie A. Al Franchi (domenica 27 ottobre, ore 20.45) andrà in scena un'importantissima Fiorentina - Lazio, affidata a Guida. Il fischietto di Torre Annunziata ha scalato una posizione, passando dal Var a cui era seduto lo scorso sabato contro l'Atalanta, al terreno di gioco. Al monitor questa volta siederà l'esperto Mazzoleni, con al sua fianco Lo Cicero nel ruolo di Avar. Mondin e Passeri saranno i guardalinee, mentre Piccinini vestirà i panni del IV uomo.

I PRECEDENTI CON I BIANCOCELESTI - Non solo Var di Lazio - Atalanta, Guida ha già arbitrato la squadra di Inzaghi in questa stagione e non in una partita da poco: nel derby contro la Roma del 1° settembre. Dunque l'arbitro campano, fresco anche di esordio in Champions League (ha diretto Tottenham-Stella Rossa del 22 ottobre, prima di quell'incontro aveva arbitrato solo in Europa League e nei preliminari di Champions) ritroverà i biancocelesti, la squadra che salirà sul podio della sua personale classifica in Serie A. Dopo Milan e Inter, dirette da Guida rispettivamente 26 e 21 volte, c'è infatti l'Atalanta a 20 e la Lazio - momentaneamente - a 19. I precedenti con la prima squadra di Roma sono in perfetto equilibrio: 7 vittorie biancocelesti, 5 pareggi e 7 sconfitte. Tra queste ultime va registrata la debacle in trasferta contro la Spal della passata stagione, arrivata con un rigore molto discusso (Cionek ammise di aver simulato, ma il Var clamorosamente assegnò comunque il penalty) realizzato da Petagna all'89'. Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

ATALANTA - UDINESE Domenica 27/10 h. 15.00

MARESCA

CARBONE - GALETTO

IV: PRONTERA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VALERIANI



BOLOGNA - SAMPDORIA Domenica 27/10 h. 12.30

DOVERI

COLAROSSI - MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI



FIORENTINA - LAZIO Domenica 27/10 h. 20.45

GUIDA

MONDIN - PASSERI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO



GENOA - BRESCIA Sabato 26/10 h. 20.45

ABISSO

MELI - DI IORIO

IV: PEZZUTO

VAR: GIUA

AVAR: TEGONI



H. VERONA - SASSUOLO Venerdì 25/10 h. 20.45

PAIRETTO

GIALLATINI - VECCHI

IV: ROBILOTTA

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO



INTER - PARMA Sabato 26/10 h. 18.00

CHIFFI

SCHENONE - BACCINI

IV: MARIANI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO



LECCE - JUVENTUS Sabato 26/10 h. 15.00

VALERI

ALASSIO - PAGANESSI

IV: MASSIMI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO



ROMA - MILAN Domenica 27/10 h. 18.00

ORSATO

MANGANELLI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



SPAL - NAPOLI Domenica 27/10 h.15.00

LA PENNA

RANGHETTI - VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI



TORINO - CAGLIARI Domenica 27/10 h. 15.00

FABBRI

COSTANZO - PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI

