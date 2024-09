FORMELLO - Lazio, Baroni indica la via: il punto della ripresa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si riparte a Formello, gli unici assenti sono i nazionali, dovrebbero riaggregassi tutti da domani. Isaksen l'unico in campo per una seduta differenziata di allunghi. Il resto della rosa a disposizione di Baroni, si è chiusa la settimana della gestione, è iniziata quella della preparazione al monday night con il Verona. Patric e Romagnoli regolarmente coi compagni, stesso discorso per Rovella e Dia, due dei calciatori sotto osservazione fino a sabato mattina. Anche Castrovilli ha lavorato in gruppo senza controindicazioni, era rimasto a riposo giovedì e venerdì scorso. Si è riunito e punta all'impiego contro il Verona, almeno in corsa, se non dall'inizio. L'ex Fiorentina è stato escluso dalla lista dell'Europa League, lo spazio deve trovarselo in campionato. Gigot troverà la prima convocazione, il francese oggi parlerà in sala stampa insieme a Dia per la doppia conferenza di presentazione.