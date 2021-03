FORMELLO - Lazio, c’è Muriqi con Ciro! Radu ok, Caicedo non ce la fa

FORMELLO - Muriqi con Immobile, ecco la probabile scelta di Inzaghi per sfidare l’Udinese. Caicedo svolge la rifinitura, ma alla fine non dovrebbe nemmeno essere convocato. Il Panterone, pronosticato titolare dopo il riposo di Champions, è di nuovo alle prese con la fascite plantare. Si è allenato per tutta la settimana fino agli accertamenti strumentali di ieri sera in Paideia. Oggi in campo si è mosso senza forzare, riducendo al massimo l’intensità del riscaldamento e degli scatti. Salvo sorprese rimarrà a Roma. Con Immobile è stato testato Muriqi, pronto alla seconda da titolare di fila. In campionato è partito dall’inizio soltanto contro il Torino e la Juventus all’andata. Correa nel pomeriggio faceva parte dell’undici “riserve”.

401. Oltre all’attacco c’erano da sciogliere i dubbi relativi alle posizioni di Acerbi e Marusic. Il Leone si piazzerà al centro della difesa a tre tra Patric (di nuovo preferito a Musacchio) e Radu, che toccherà quota 401 presenze in biancoceleste. Raggiungerà il recordman Favalli in cima alla speciale classifica. Marusic tornerà a fare il quinto a sinistra. Dalla parte opposta Lazzari (si sta allenando con un cerottaggio al mignolo sinistro vista la lussazione rimediata all’Allianz Arena), in mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Out Fares per la distorsione al ginocchio sinistro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.