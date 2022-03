FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: Zaccagni dà il cambio a Pedro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due giorni di riposo per la Lazio, la ripresa è fissata per mercoledì. La pausa del campionato arriva nel momento più brutto, le riflessioni su quanto avvenuto nel derby andranno avanti per due settimane senza poter pensare a un nuovo impegno ufficiale. Poi alla ripartenza, contro il Sassuolo, non ci sarà Pedro, squalificato per l'ammonizione rimediata ieri per l'applauso a Irrati. Era diffidato. Si darà il cambio con Zaccagni, fermato dal giudice sportivo contro la Roma per la "simulazione" punita con il Venezia. Pronosticabile quindi il tridente con l'ex Verona e Felipe Anderson ai lati di Immobile. Verranno valutati i calciatori acciaccati: Sarri gestirà le condizioni della rosa, sotto osservazione c'è Radu, alle prese con la fascite plantare. Ha saltato le ultime due gare per la sofferenza al tallone. Sulla destra, dopo l'ennesima prestazione deludente di Hysaj, sarà rilanciato Lazzari dal primo minuto.