FORMELLO - Lazio, gestione delle forze per molti: da valutare Radu

Prima vera seduta anti-Sampdoria per la Lazio di Simone Inzaghi. Con una settimana quasi piena a disposizione il tecnico biancoceleste gestisce gran parte della rosa. Oltre ai lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe, da valutare c'è anche Stefan Radu, fermatosi durante il riscaldamento della sfida di San Siro. Assenti anche Armini, Lulic, Akpa Akpro, Leiva e Milinkovic, tutti quanti a riposo per gestire le forze. Domani molto probabilmente il gruppo tornerà a rimpolparsi. Lazzari e Hoedt saranno squalificati, è quindi emergenza in difesa, dove Inzaghi con soli tre difensori di ruolo, Patric, Musacchio, Acerbi, e un centrocampista adattato, Parolo, deve fare le sue scelte. Acerbi al momento è l'unico sicuro del posto nella retroguardia biancoceleste.