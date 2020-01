FORMELLO - Lazio, Inzaghi sceglie Tucu+Ciro. E Luiz Felipe completa la difesa

FORMELLO - Recuperati, titolari: Luis Alberto e Correa hanno smaltito i rispettivi fastidi muscolari e scenderanno in campo dal primo minuto. L’impiego dello spagnolo era scontato, quello del Tucu lo è diventato dopo le prove della rifinitura: l’argentino si è mosso al fianco di Immobile e spingerà Caicedo in panchina. Il Panterone si tiene pronto a gara in corso, spesso è stato decisivo in campionato sganciato nella ripresa. Il secondo dubbio di formazione, relativo alla difesa, è stato risolto con la scelta di Luiz Felipe: il brasiliano ha battuto la concorrenza di Patric e completerà la linea a tre con Acerbi e Radu, i due intoccabili del reparto. Proteggeranno la porta di Strakosha, regolarmente in campo per il secondo giorno di fila nonostante un problemino al gomito e una botta al ginocchio rimediata martedì a Napoli.

UNDICI TOP. Inzaghi si presenterà con tutti i migliori a disposizione. A centrocampo toccherà a Lazzari e Lulic, rientrato dal turno di squalifica (scontato con la Samp), in mezzo al terzetto composto da Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Il Sergente e il Mago più Immobile e Correa: i fab-four torneranno insieme dall’inizio in campionato dopo ben 41 giorni. L’ultima volta era stata nella trasferta di Cagliari del 16 dicembre scorso. Out gli infortunati Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, Parolo, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 25/01 alle 16:45