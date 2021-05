FORMELLO - Lazio, la ripresa: gestione Inzaghi, Escalante corre

Riprendono gli allenamenti della Lazio dopo il giorno di riposo. Inzaghi, come successo nelle scorse settimane, gestisce i calciatori affaticati e acciaccati: oggi sono rimasti a riposo Reina, Marusic, Milinkovic, Lulic oltre a Caicedo, alle prese con la solita fascite plantare. Escalante ha ripreso a lavorare in modo differenziato (corsetta), mentre Luiz Felipe si è riaggregato ai compagni già prima della partita con il Genoa. Stamattina il brasiliano ha svolto gran parte della seduta in gruppo, partecipando alla fase di possesso palla, e ha saltato solo la partitella finale da cui sono stati esentati anche i titolari di domenica scorsa. La ripresa è fissata per domani mattina.

Pubblicato 04/05/2021