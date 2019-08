FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe supera Vavro: Caicedo e Leiva in gruppo

Allenamento di rifinitura nel centro sportivo di Formello, la Lazio di Simone Inzaghi si prepara per il debutto stagione contro la Sampdoria in campionato. Qualche novità rispetto alle ultime sedute, perché il tecnico biancoceleste sembra aver sciolto gli ultimi dubbi in via definitiva. La più grande novità è in difesa, dove Luiz Felipe pare aver superato Vavro per completare il trio insieme ad Acerbi e Radu. L'ex Copenaghen ha ancora bisogno di un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano, così Inzaghi è orientato verso la scelta del classe 1997, già ben abituato ai ritmi della Serie A. A centrocampo Lazzari e Milinkovic hanno buone chance di partire da titolari, con Parolo in cabina di regia, Luis Alberto mezzala sinistra e Lulic esterno di sinistra. Davanti nessun dubbio, con Correa in supporto di Immobile.

LEIVA E CAICEDO IN GRUPPO - Buone notizie anche per quanto riguarda i due "acciaccati", Lucas Leiva e Caicedo. Entrambi hanno partecipato interamente alla seduta tattica e al resto dell'allenamento (il brasiliano ha solo svolto un riscaldamento differenziato) e potrebbero essere aggregati al gruppo, in cui si è rivisto anche Nicolò Armini. Assente invece Jony: nessun problema fisico per lui, semplicemente non è ancora arrivato il transfer dalla FIFA.

