FORMELLO - Lazio, Marusic in gruppo. Sarri gestisce i titolari, Luiz Felipe a riposo

FORMELLO - Marusic ok, si è allenato in gruppo dopo gli accertamenti strumentali effettuati in mattinata. Il montenegrino ha partecipato coi compagni alla seduta scattata alle 17,45, la prima dopo la domenica di riposo concessa da Sarri. Il tecnico ha gestito i titolari impiegati al Castellani: partitella in famiglia risparmiata (almeno parzialmente) a Reina, Lazzari, Felipe Anderson e Immobile. A riposo Luiz Felipe, non si è visto in campo con il resto della squadra. Niente sfida finale nemmeno per Pedro, arrivato a Formello giovedì scorso e utilizzato per l'esordio in campionato con due allenamenti nelle gambe. Lo spagnolo stamattina ha completato le visite mediche in Paideia, oggi pomeriggio ha svolto con il resto della rosa soltanto la fase di allunghi (ad alta intensità). Si è riaggregato Cataldi, era fermo per un problema muscolare dalla prima settimana di agosto quando si stava concludendo il ritiro di Marienfeld. Ancora aggregato Correa, sul piede di partenza, così come Vavro e Jony, esclusi dalla lista del campionato. Per domani è prevista una doppia seduta.