FORMELLO - Lazio, ne mancano 4: Baroni gestisce la rosa e lancia Noslin

FORMELLO - Prima vera seduta anti-Inter. Si fa per dire, viste le tantissime assenze. Baroni gestisce la rosa, nella rifinitura di domani si capirà chi sarà a disposizione per il monday night con i nerazzurri. All’appello stamattina mancavano quattro calciatori importanti: Patric, Gigot, Rovella e Dia. Zaccagni, Vecino e Romagnoli, in più, sono entrati in campo dopo i compagni per svolgere un lavoro atletico differenziato. Il capitano ha effettuato la seduta personalizzata con una vistosa fasciatura al ginocchio destro.

Non è in dubbio per lunedì. Il punto interrogativo rimane più sui nomi di Romagnoli e Vecino, entrambi out in Europa League. Il difensore sta recuperando dalla distorsione al ginocchio rimediata al Maradona, l’uruguaiano è fuori per una lesione muscolare dalla gara con il Ludogorets. Da valutare con attenzione, naturalmente, tutti gli altri risparmiati nella sgambata mattutina. Castellanos è squalificato, davanti ci sarà Noslin a guidare l’attacco.

Baroni riflette sugli uomini e sul modulo, potrebbe pure tornare al 4-3-3 aggiungendo Dele-Bashiru a Guendouzi e Rovella. Dia è l’alternativa in caso di 4-2-3-1, ma anche qui si passa per i test a Formello di domani pomeriggio. Il senegalese era rientrato a Napoli dalla distorsione alla caviglia, ad Amsterdam è uscito all’intervallo, dovrebbe riunirsi nell’allenamento della vigilia (domani intorno alle 16). In difesa Tavares sicuro del posto a sinistra, ballottaggio Marusic-Lazzari a destra, al centro Gila è l'unico certo della maglia. La speranza è che il suo partner non venga deciso dall'infermeria.

