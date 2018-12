FORMELLO - Vigilia in campo: Luis Alberto ok, Immobile in dubbio...

FORMELLO - La Vigilia è l’antivigilia. A Formello si prepara la trasferta di Bologna di dopodomani, il “derby” tra i fratelli-allenatori. Quello biancoceleste, di Inzaghi, può sorridere dopo l’allenamento mattutino: Luis Alberto rassicura tutti ed è regolarmente in gruppo durante le prove tattiche. Nessun problema fisico, nonostante la paura di sabato scorso al momento della sostituzione. Semplici crampi, già smaltiti. Lo spagnolo si è mosso da mezzala sinistra del 3-5-1-1, nella stessa posizione in cui era stato impiegato con il Cagliari. Anche perché in campo non si è visto Milinkovic, uno dei due intermedi titolari. Il serbo non ha partecipato alla seduta. Come lui pure Immobile (Caicedo insieme a Correa): lavoro in palestra per Ciro, che tra ventiquattro ore effettuerà il provino decisivo.

LEIVA OK. Il brasiliano è ormai recuperato. I 21 minuti con il Cagliari lo lanciano verso l’impiego dall’inizio. Inzaghi sceglierà gli uomini anti-Bologna nella rifinitura di domani (ore 15, a seguire la conferenza stampa alle 17). Con ogni probabilità non avrà Badelj, che ieri mattina ha interrotto in anticipo la sgambata di scarico. Il croato è da valutare. Nessun dubbio sulla presenza di Milinkovic, oggi a riposo a scopo precauzionale. Qualche apprensione in più per le condizioni di Immobile, affaticato dopo il match con i sardi.