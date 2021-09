Galatasaray, Terim: "La Lazio può vincere la Serie A. Sarri o Mourinho? Dico che..."

Mancano poco più di 24 ore e la Lazio di Maurizio Sarri farà il suo esordio in Europa League nella difficile sfida contro il Galatasaray a Instanbul. I biancocelesti troveranno un ambiente caldissimo al Türk Telekom Stadyumu come sempre accade quando si incontrano le squadre turche. Non solo, Sarri incontrerà anche Terim l'allenatore dei giallorossi, una vera e propria pietra miliare nel suo paese. Il tecnico in una lunga intervista, riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ha parlato proprio del match di domani: "Con il caro collega Sarri, con cui giovedì saremo rivali, la Lazio può raggiungere grandi traguardi e segnare tanti gol. La Lazio può vincere la A e lotterà per l'Europa League, questo è un girone di Champions, nessun favorito".

Poi una menzione anche su Muriqi, cresciuto in Turchia e non ancora affermatosi nel campionato italiano: "Vedat è un buon attaccante con molte qualità diverse. Ha un sinistro molto forte, sa prendere posizione quando gira le spalle verso la porta ed è un buon rifinitore. E’ normale avere un periodo di adattamento, davanti ha un campione come Immobile". In chiusura alla domanda tra chi preferisse tra Sarri e Mourinho Terim si defila: "I confronti non sono corretti!".

