Lazio – Cagliari, Martusciello sarà alla guida dei biancocelesti in campo

Dopo la sanzione inflitta a Maurizio Sarri, due giornate di squalifica, in attesa dell’esito del ricorso, sarà Giovanni Martusciello a dirigere in campo la Lazio contro il Cagliari. “Il mio esordio a Empoli con il gol contro la Lazio fu qualcosa di importante che mi ha fatto conoscere in tutto il mondo calcistico. Posso dire che la Lazio forse è sempre stata nel mio destino” aveva dichiarato così in un’intervista e ora tocca a lui prendere in mano la situazione e venire in soccorso al suo amico fraterno Mau. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i due sono sempre stati insieme, professionalmente parlando, tranne per il periodo in cui Sarri andò al Chelsea e a Napoli, aveva dato la sua parola a Corsi e a Spalletti. L’ex attaccante è entusiasta della sua nuova ennesima avventura accanto a Sarri, sono in perfetta sintonia e sicuramente Martusciello saprà come gestire la squadra nella prossima gara.

