Inter - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Reina salva quello che può, Marusic frena Hakimi

Brutta sconfitta da digerire per una Lazio battagliera contro l'Inter, che ha avuto il merito di essere più ordinata e cinica della squadra di Inzaghi. Reina ha subito tre gol quasi inevitabili, salvando anche la porta in un paio di occasioni: è chi gioca davanti a lui che balla, da un Hoedt ingenuo ad un Acerbi spesso sbilanciato in avanti, passando per Parolo che ha il merito di salvare un gol già fatto di Lukaku salvo poi farsi mangiare in corsa dal belga sul definitivo 3-1. Marusic presidia bene la fascia di Hakimi, Milinkovic è l'unica nota positiva di un centrocampo appannato per buona parte del match, anche se gradualmente si spegne anche la sua prestazione. Serataccia per Immobile, mai servito bene e mai pericoloso, Correa bello ma non balla. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 6, Patric 5, Hoedt 5 (46' Parolo 5,5), Acerbi 5, Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5 (46' Escalante 6), Luis Alberto 5,5 (78' Pereira sv), Marusic 6, Correa 5 (70' Caicedo 5,5), Immobile 5 (70' Muriqi 5,5), Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Patric 5, Hoedt 4,5 (46' Parolo 5,5), Acerbi 6, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (46' Escalante 6), Luis Alberto 5,5 (78' Pereira sv), Marusic 6, Correa 5,5 (70' Caicedo 6), Immobile 5 (70' Muriqi 6), Inzaghi 5,5.

IL MESSAGGERO - Reina 5,5, Patric 4,5, Hoedt 4 (46' Parolo 5), Acerbi 5, Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5,5 (46' Escalante 6), Luis Alberto 5 (78' Pereira sv), Marusic 5, Correa 5 (70' Caicedo sv), Immobile 5 (70' Muriqi sv), Inzaghi 5.

LA STAMPA - Reina 5,5; Patric 5, Hoedt 5,5 (1' st Parolo 5,5), Acerbi 5; Lazzari 5, Milinkovic Savic 5, Leiva 6 (1' st Escalante 5,5), Luis Alberto 6 (33' st Pereira sv), Marusic 6; Immobile 5 (25' st Muriqi sv), Correa 6 (25' st Caicedo sv). All.: S. Inzaghi 5

IL CORRIERE DELLA SERA - Reina 6; Patric 5, Acerbi 5, Hoedt 5 (Parolo 5,5 1' st); Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 5, Leiva 4,5 (Escalante 6 1' st), Luis Alberto 4,5 (Pereira sv 33' st), Marusic 6; Immobile 5 (Muriqi sv 25' st), Correa 5 (Caicedo sv 25' st). All.: Inzaghi 5