Lazio, alla Renault Leiva, Patric e Neto incontrano i tifosi - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Si chiude qui l'evento Renault in via Tiburtina. Un pomeriggio diverso per i calciatori della Lazio prima di tornare a concentrarsi sul campo in vista della sfida contro il Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Dopo il biliardino, sessione di autografi anche per Patric. Ad inaugurarli, appena arrivati, erano stati invece Leiva e Pedro Neto. Tanti i bambini presenti insieme alle famiglie che hanno approfittato dell'evento per trascorrere un pomeriggio con i loro beniamini (CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL BILIARDINO).

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Arrivato anche Patric. Il difensore spagnolo si è subito unito ai compagni al biliardino mettendosi in porta. Dopo aver subito qualche gol di troppo, Leiva ha scherzato: "Ma come difendi?". Un simpatico siparietto tra i sorrisi dei presenti.

Una giornata di festa con i tifosi della Lazio. Accolti dall'entusiasmo di bambini e famiglie presenti questo pomeriggio, Leiva e Pedro Neto hanno fatto visita alla Renault di via Tiburtina 1155. Selfie e autografi per entrambi (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Un po' in ritardo Patric. Il difensore spagnolo, atteso all'evento, è rimasto bloccato nel traffico di Roma.

