Lazio, Canigiani: "Maglia per i 120 anni? Vedremo. E sullo sponsor..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha fatto il punto sulla campagna abbonamenti e la questione relativa al main sponsor: "Dopo la chiusura del 23 agosto riaprirà la campagna abbonamenti. Solitamente la tenevamo aperta, ma quest'anno, visto il derby, ci sarà una pausa per permettere la vendita libera della partita contro la Roma. Ovviamente abbonarsi entro il 23 sarebbe sicuramente più conveniente. Abbiamo superato le 17 mila unità, la prossima settimana mi aspetto un rush finale. Al momento c'è ancora disponibilità in tutti i settori. Per il derby invece verrà venduta per la prima volta la Tribuna Monte Mario Centrale, questi però saranno provvisori: ecco perché non saranno disponibili per l'abbonamento".

LAZIO, 120 ANNI E SPONSOR - "Le tre maglie attuali stanno andando benissimo, soprattutto la bianca: valuteremo poi se farne una per i 120 anni della Lazio. Confermo infine che il Bus sharing partirà per il derby ma stiamo lavorando anche ad altre novità. Stesso discorso per lo sponsor, sul quale stiamo valutando alcune ipotesi".

