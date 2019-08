Lazio, il 23 agosto la chiusura della campagna abbonamenti

Una settimana al via della nuova stagione. La Lazio farà il suo esordio in trasferta sul campo della Sampdoria, poi il primo settembre ospiterà già la Roma all'Olimpico. Proprio in virtù del derby in programma alla seconda giornata, come spiegato ieri da Canigiani, la campagna abbonamenti verrà momentaneamente sospesa per non sovrapporla all'acquisto dei tagliandi. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale il club biancoceleste ha ricordato allora il termine per sottoscrivere le tessere: "La S.S. Lazio ricorda a tutti che la campagna abbonamenti chiuderà venerdi 23 agosto 2019 alle ore 19:00. Nei prossimi giorni comunicheremo la data per la riapertura della stessa".

