Lazio, contro il Bologna staffetta Immobile-Taty: e prima della partita...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno del Re a casa sua, nella competizione in cui ha da poco fatto la storia. Archiviata la notte indimenticabile di Champions contro il Bayern Monaco, Ciro Immobile torna a mettere piede in Serie A dopo i 200 gol raggiunti contro il Cagliari. Sarebbe da fargli un monumento, come tanti ce ne sono a Roma, e invece gli verrà consegnata una targa. Lo stesso vale per Patric, anche lui a quota 200, ma di presenze.

Un riconoscimento dovuto, il minimo indispensabile per una leggenda del calcio biancoceleste e italiano. Prima della partita contro il Bologna verrà celebrato da tutto lo Stadio Olimpico. Dal match disastroso di Bergamo si è ripreso la scena: quando sta bene fisicamente non ce n'è per nessuno. Per conferma chiedere a Castellanos, che nelle ultime due uscite ha trovato sempre meno spazio. Ora Sarri però riflette, il momento è delicato e il capitano potrebbe tirare il fiato.

Difficile rinunciare a uno come lui, soprattutto in questo momento di forma. Come riportato da Il Corriere dello Sport, è prevista un'altra staffetta contro la squadra di Thiago Motta: il Taty spinge per giocare, anche se per caratteristiche potrebbe fare meglio giovedì contro il Torino. Immobile al Bologna ha segnato 9 gol in 16 partite, ma prima o poi dovrà anche fermarsi un attimo. Il ballottaggio è aperto.