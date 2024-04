Sensini schiera la sua Top 11: presenti due storici ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- Nestor Sensini ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek in cui gli è stato chiesto di schierare il suo undici dei sogni. L'ex difensore di Parma e Lazio ha scelto come modulo il 4-3-2-1. In porta Buffon, in difesa da destra a sinistra Zanetti, Thuram, Cannavaro, Maldini; in mediana Simeone, Redondo, Veron; sulla trequarti Messi e Maradona alle spalle di Batistuta. Come allenatore Carlo Ancelotti.

Sensini nella sua formazione dei sogni ha inserito due ex compagni che hanno condiviso con lui l'esperienza alla Lazio: Simeone e Veron. In merito al Cholo racconta di come fosse già un allenatore, mentre giocava. In particolare Sensini ricorda come durante i pranzi con la squadra Simeone spiegava ai compagni quali movimenti dovessero fare i giocatori utilizzando i bicchieri.

Per quanto concerne Veron racconta del loro periodo prima al Parma, poi alla Lazio e con la nazionale Argentina e di quando Crespo si presentava in ritiro con la roulette e faceva da banco e vinceva sempre, mentre lui e Veron perdevano. I tre con l'aquila sul petto hanno festeggiato lo storico scudetto del 2000.

In generale l'ex difensore della Lazio racconta di come questa formazione scelta rappresenta tutti i grandi campioni con cui ha giocato in Italia e con la nazionale argentina e di due fenomeni come: Messi e Maldini che ha soltanto sfidato.

