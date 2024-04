Lazio Primavera, con l'Atalanta il primo match point per i playoff

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Primavera - nel finale di una stagione d'alto livello - oggi contro l'Atalanta può certificare la qualificazione ai playoff. I ragazzi di Sanderra, al Fersini, cercheranno di battere i bergamaschi in un sfida fondamentale per la classifica. I baby biancocelesti hanno bisogno di tre punti per essere certi di partecipare ai playoff e la sfida contro l'Atalanta rappresenta il primo match point.

Ruggeri e compagni, come riporta il Corriere dello Sport, hanno conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, tornando a -3 dalla Roma seconda e +3 sull'Atalanta quarta. I ragazzi di Sanderra oggi vorranno riscattare la sconfitta di inizio stagione contro gli orobici, quando i padroni di casa si imposero per 1-0. Sembrava il segno di una stagione deludente, invece la Lazio Primavera ha disputato un ottima annata, ma adesso serve lo scatto per non vanificare il lavoro fatto fino a questo momento.

Per la gara odierna tornano disponibili Sulejami e Di Tommaso, squalificato il capitano Ruggeri. Out per infortunio Bedini e Balde, mentre Gonzalez classe 2003, cosi come è accaduto nell'ultima gara contro il Monza, essendo un fuoriquota non può essere utilizzato nelle ultime cinque giornate della regular season.

