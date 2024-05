Calciomercato Lazio | Tudor tra punti fermi e nuovi profili: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tudor fissa i punti fermi con un occhio al futuro. La linea guida del tecnico a centrocampo è piuttosto chiara: serve fisicità. Per questo sta puntando su Guendouzi, Kamada e Vecino, e non su Cataldi e Rovella, imprescindibili con Sarri. Le prossime scelte sul reparto dipenderanno dall'ex Marsiglia: vuole giocare gli Europei, dopo di che valuterà se lasciare o meno la Capitale. In caso di cessione (vale 30 milioni) sarà rimpiazzato sul mercato. Se rimarrà, invece, la dirigenza deciderà se aggiungere un altro centrocampista o rinforzare la fascia.

Per il centrocampo è stato proposto Sissoko dello Strasburgo, in scadenza a giugno. Sull'esterno rimane vivo il nome di Gosens dell'Union Berlino: vuole lasciare la Germania, la Lazio lo considera un buon profilo. C'è poi un giocatore 'alla Tudor' come Antonin Barak: ha un contratto fino al 2026, il richiamo del croato (che l'ha avuto a Verona) potrebbe fargli lasciare la Fiorentina.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche l'attacco è ancora tutto da decidere. Castellanos non è in discussione, anzi; Immobile è in bilico tra addio e permanenza. Sul mercato andrà comunque aggiunto un centravanti. Dalla Salernitana si seguono da vicino le vicende di Dia e le giocate di Tchaouna, in gol nell'ultima contro l'Atalanta. Sarebbe un giovane su cui lavorare, ma spaventa la valutazione del club granata. Rimane in orbita anche il profilo di Ioannidis del Panathinaikos.