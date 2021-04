Lazio, Correa vede il Milan e fa il diavolo: è la sua vittima preferita

Sembra avere un conto in sospeso con il Milan Joaquin Correa che ieri sera ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni da quando è alla Lazio. Nel 3-0 rifilato ai rossoneri l'argentino ha timbrato il cartellino ben 2 volte scacciando le critiche di chi lo ha sempre etichettato come poco cinico e freddo sotto porta. Con le due marcature di ieri, salgono a 5 i gol complessivi del 'Tucu' ai diavoli che diventano così la sua vittima preferita in Serie A.

TUCU VERSIONE DIAVOLO - Mai gol banali, tra l'altro. Il primo arrivò al 94' di una partita che la Lazio stava perdendo 1-0 e che pareggiò grazie a lui, poi due reti decisive a San Siro per approdare in finale di Coppa Italia nel 2019 e per battere il Milan in casa in campionato dopo 30 anni la stagione successiva. Infine la doppietta di ieri sera, condita da una prestazione sontuosa: 5 tiri di cui 3 nello specchio e 4 dribbling riusciti, i dati migliori tra i calciatori in campo oltre allo scatto più veloce della partita di 33.49 km/h.

