Lazio - Milan, secondo 3-0 della stagione: il precedente

Vittoria importantissima quella dell'Olimpico per la Lazio di mister Inzaghi che ha battutto in modo netto il Milan lasciando accese le speranze Champions. La doppietta di Correa e la rete di Ciro Immobile hanno fissato il punteggio sul 3-0, un risultato rotondo raggiunto per la seconda volta in stagione. Come riportato da Lazio Page infatti Lazio - Milan è solo la seconda partita vinta con 3 gol di scarto dalla Lazio nella stagione 2020/21, l’unico precedente risaliva al derby Lazio-Roma 3-0 del 15/1/2021.