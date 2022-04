Lazio, Immobile è la chiave per l’Europa: un nuovo record lo attende

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La Lazio continua la sua lotta nella speranza di centrare un posto in Europa. Il percorso fatto fin qui non è stato di certo semplice, alti e bassi hanno condizionato inevitabilmente le prestazioni della squadra che in tempi cupi ha potuto sempre contare su Ciro Immobile. L’unico spiraglio di luce. È la colonna delle aquile, leader e vero trascinatore anche e soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto. Si affida a lui Maurizio Sarri per centrare l’obiettivo e poter ripartire con qualche ambizione in più la prossima stagione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a rendere il centravanti biancoceleste un punto fermo non è solo l’atteggiamento dimostrato in campo ma anche, e soprattutto, numeri e precedenti. Se si dà uno sguardo al passato, infatti, da quando Ciro è arrivato a Formello, il club ha infilato consecutivamente cinque qualificazioni europee inclusa la Champions, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Tutto questo reso possibile grazie ai suoi gol, 181 totali. Il bene della squadra è al centro dei suoi pensieri in campo, è uno generoso. Pochi ce ne sono come lui. Sa che segnare rende felice i compagni, la società, i tifosi ma anche sé stesso. È quello che cercherà di fare anche stasera, contro lo Spezia magari replicando quanto fatto all’andata. Trattandosi di un professionista del suo calibro però, non può essere finita qui. Il record è sempre dietro l’angolo, ormai si stanno perdendo i conti ma ci pensa King Ciro a ricordarlo: attualmente è a 149 centri con la maglia della Lazio, gliene basterebbe uno per raggiungere Hamrin (ex Fiorentina) per totalizzarne 150 con lo stesso club.

