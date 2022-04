Lazio, occasione Spezia per l'Europa. E lontano dall'Olimpico si vince di più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Passi avanti, passi indietro. Prima la Lazio vinceva all'Olimpico, adesso va meglio in trasferta. In casa ha frenato, ha vinto solo 4 delle ultime 11 gare, non riesce più a difendere i confini del regno. Ultimamente è andata meglio fuori: 4 vittorie nelle ultime 5 uscite (Salernitana, Fiorentina, Cagliari e Genoa, in più il pari di Udine) senza considerare il derby (giocato in casa della Roma). Sarri riparte da una mini-striscia di risultati e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, cerca la cinquina prima di prepararsi alla trasferta di Torino contro la Juventus, in programma alla penultima giornata. Restano due gare in casa e due trasferta: il match contro lo Spezia è una tappa decisiva per l'Europa.

Alla vigilia dell'incontro Sarri non ha parlato in conferenza stampa. Il concetto - immaginiamo - sarebbe stato simile a quello espresso prima di Lazio - Milan: "Si deciderà punto a punto fino alla fine". Bisogna porre rimedio ai punti persi contro il Milan per garantirsi un altro anno europeo, il sesto di fila. Lotito aspetta tutti al varco, ha rinviato ogni decisione a fine stagione, quando si potranno finalmente fare i conti. Non ha ancora pattuito con la squadra i premi collettivi, ma è probabile che lo faccia nelle settimane finali. Tutti devono espiare i propri peccati e, continua la rassegna stampa di Radiosei, neanche lui può esimersi.

