Lazio, Immobile: "Il premio del Gran Galà del Calcio va diviso con i compagni"

Dopo Luis Alberto anche Ciro Immobile è stato nominato nella top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2019-20. Il record di 36 gol in un campionato (uguagliato Higuain 2015-16) ha fruttato la preferenza quasi unanime da parte dei colleghi.. Le parole dell'attaccante della Lazio ai microfoni di Sky Sport nel momento della premiazione: "Una soddisfazione grande e credo sia giusto ribadire ancora una volta che va divisa con i miei compagni. Mi hanno messo nelle condizioni di fare 36 gol e uguagliare il record di Higuain, vincere la Scarpa d'Oro e il titolo di capocannoniere. Una parte del merito va a me, ma buona parte va divisa con loro".

GRAN GALÀ DEL CALCIO, TRA I PREMIATI DUE LAZIALI

GRAN GALÀ DEL CALCIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

