Lazio, Luis Alberto premiato al Gran Galà del Calcio: "Merito della squadra"

Luis Alberto è nei tre centrocampisti nominati nella Top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2019-20. Con Barella e Gomez la scelta dei colleghi è ricaduta sul mago biancoceleste autore di un campionato fantastico e di trascinare la Lazio a lottare fino a marzo per lo Scudetto. Le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un orgoglio, il merito è dei miei compagni e di questa fantastica squadra".

GRAN GALÀ DEL CALCIO, TRA I PREMIATI DUE LAZIALI

GRAN GALÀ DEL CALCIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO