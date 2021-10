Lazio - Inter, ritorno dolce-amaro per Simone Inzaghi: lo striscione della Nord, ma... - FOTO

Tornare dove tutto è iniziato. Ricalcare il terreno di gioco che ti ha visto protagonista da giocatore e da allenatore. Stavolta, però, Simone inzaghi è arrivato in quello che è stato il suo stadio. Una partita che per lui non sarà mai come tutte le altre. In settimana l'ambiente si era diviso tra chi avrebbe voluto accogliere il piacentino con gli applausi e chi con i fischi. Lo stadio Olimpico si è diviso come previsto. Fischi da parte di alcuni settori e applausi scroscianti dalla Nord. Il cuore del tifo biancoceleste ha dedicato anche uno striscione all'allenatore nerazzurro: "22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone!". Il tecnico, come promesso, è andato sotto la curva e ha ricevuto una targa ricordo. Certi amori non sono destinati a durare per sempre.