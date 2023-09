Lazio | Kamada: "Qui per diventare quello che ho sempre sognato. Sarri..."

Dopo aver raccontato come ha vissuto le fasi della trattativa che lo hanno portato nella Capitale, Kamada ha precisato il perché ha scelto di vestire la maglia della Lazio. Senza nascondersi, il giapponese ha rivelato che in cima alla lista dei pro c’era sicuramente Sarri. Le idee del tecnico biancoceleste hanno influenzato la sua decisione, sono state quel quid in più che lo hanno convinto che questa fosse la strada giusta da intraprendere. Le sue parole a Sport Graphic Number One: “L’ho scelta perché, quando ho sentito parlare del 'Sarri Ball', volevo imparare cose nuove partendo dai suoi segreti. Avete l'immagine di un allenatore che gioca un buon calcio d'attacco, ma in realtà ciò che apprezzo di più è la parte difensiva. Nella scorsa stagione, il numero di gol subiti è stato piuttosto basso e, in questo senso, penso che sia un allenatore che valorizza molto la difesa”.

Lazio, Kamada e le aspettative sul futuro

Vedendo i risultati ottenuti dalla Lazio sotto la guida di Sarri, Kamada ha espresso le sue aspettative e ambizioni per la stagione e il futuro: "La Lazio è arrivata quinta nel suo primo anno con Sarri e la scorsa stagione è arrivata seconda. Nel terzo anno, quindi in questa stagione, la nostra squadra potrebbe restare ancora tra le prime posizioni. Prima di tutto però, spero di poter conquistare un titolo".

Kamada e la tattica

"In questo momento, non mi è stato ancora detto di fare le stesse cose di Milinkovic, ma è qualcosa di cui ero consapevole. Da quando ero a Tosu che sto puntando ad essere un giocatore che può correre in un box-to-box che si presenta davanti alla porta dell'avversario. Voglio essere un giocatore che può fare difesa e attacco a tutto tondo. Ho lavorato su varie cose per diventare quello che sono ora. Questa potrebbe essere una possibilità di crescere di nuovo come giocatore. Sono nel posto giusto per diventare il calciatore che ho sempre voluto essere". Poi prosegue sul modulo: "Anche quando ero a Francoforte, ho detto: 'Voglio giocare a centrocampo in un 4-3-3, ma lì giocavamo a cinque e qualche volta giocavo ancora più avanti. Non l'ho mai fatto. Prima ho avuto molte opportunità di giocare in diverse formazioni e tipi di calcio, ma ora posso finalmente giocare a metà campo con uno stile offensivo di 4-3-3. Sono fiducioso di essere un giocatore che può segnare gol nonostante sia a centrocampo".

Kamada e il retroscena con Sarri

Il giocatore racconta anche un simpatico retroscena su cosa gli ha detto Maurizio Sarri: "Il mister mi ha detto che da me si aspetta un tot di gol. Beh, non porta bene dire quanti gol sono. Questo lo dirò solo dopo la fine della stagione...Ho un obiettivo personale in mente. Ma una cosa è certa: la squadra punta in alto".

