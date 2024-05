Lazio, la lista di Tudor: ci sono cinque giocatori in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tre giornate al termine del campionato, poi la progettazione della nuova Lazio di Tudor. A fine stagione in programma un incontro tra il mister e la dirigenza per costruire la rosa. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'ex Verona si aspetta almeno 5-6 acquisti. Verso la conferma il blocco difensivo. L'unico che verrà valutato è Casale che non sta convincendo al 100%. Se dovessero rimanere tutti e quattro i centrali potrebbero arrivarne altri due per allungare le alternative nella linea a tre.

Grande rebus a centrocampo. Da valutare il futuro di Guendouzi e Kamada. Sono i profili più adatti per Tudor insieme a Vecino. Cataldi e Rovella sono diventati due comparse. Erano i registi di Sarri, adesso rischiano grosso. Sugli esterni Lazzari e Marusic verso la conferma, al contrario di Hysaj e Pellegrini che non hanno convinto il tecnico.

Davanti Castellanos sicuro di rimanere, anche Immobile viaggia verso la permanenza. Felipe Anderson ha già dato l'addio, Zaccagni blindato spera di avanzare la sua posizione nel tridente. Isaksen non convince, test falliti ma l'investimento in estate è stato importante. Luis Alberto ha ritrovato brillantezza qualche metro più avanti e al momento non ha offerte. Pedro partirà solo se la società troverà un accordo d’uscita. Tudor ha le idee chiare, sono cinque i calciatori biancocelesti a rischio (Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Isaksen) ma occhio perché il mercato è imprevedibile e le sorprese sono dietro l'angolo.