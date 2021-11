Lazio-Marusic, il matrimonio continua: c'è l'intesa per il rinnovo

Nei discorsi di mercato della Lazio un peso importante avranno i rinnovi di contratto, soprattutto dei giocatori in scadenza nel 2022. Tra questi c'è Adam Marusic che negli ultimi anni ha decisamente alzato il livello del suo rendimento attirando le attenzioni su di sé da parte di altre squadre. Lotito però non vuole fare a meno del montenegrino e vuole blindarlo, ecco perché ha raggiunto un'intesa per il prolungamento del suo rapporto in biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il giocatore si legherà al club fino al 2025 con opzione per un altro anno. L'accordo c'è, si attende solo la firma che sarà imminente.