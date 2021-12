Lazio, occasione Strakosha: dalla "papera" all'esordio in campionato?

RASSEGNA STAMPA - Sampdoria-Lazio può rappresentare l'occasione del riscatto per Strakosha. Sarri, nei giorni post Udinese, ha pensato seriamente al cambio in porta, facendo risalire le quotazioni dell'albanese per la sfida di Marassi. C'è il rischio di uno stop per Reina che nelle ultime uscite non ha convinto e ha incassato tanti gol, finendo anche lui nel mirino della critica. Un cambio tra i pali potrebbe dare respiro allo spagnolo e concedere una chance a Strakosha che fin qui, come ricorda la rassegna di Radiosei, non ha giocato nemmeno un minuto in campionato, confermandosi come portiere di Europa League, dove ha collezionato 5 presenze su 5 da titolare ma rovinato la sfida con il Galatasaray per colpa di quella "papera". Già in Lazio-Cagliari, tre giorni dopo l'errore di Istanbul, la Curva Nord aveva espresso il suo sostegno a Thomas con uno striscione emblematico ("Non ti curar di loro ma guarda e para. Daje Strakosha!") e qualche giorno fa sui social molti sostenitori biancocelesti hanno chiesto a gran voce il suo ritorno in porta al posto di Reina. Contro la Samp può essere il suo momento per il riscatto definitivo.

