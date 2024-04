Lazio | Ritiro ad Auronzo, il sindaco rescinde il contratto: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Novità importanti riportate da Il Gazzettino. Il Tribunale di Belluno, infatti, ha deciso ancora una volta di affidare temporaneamente in gestione per la prossima stagione estiva l'Hotel Auronzo (l'unico in fondovalle a quattro stelle). Chiunque se lo aggiudicherà sarà il vincitore del bando in pubblicazione: sul tavolo ci sono già diversi proponenti. Sembra però essere tutt'altro che risolto il problema relativo all'alloggio della Lazio per il ritiro. Nei giorni scorsi è stata fatta recapitare sul tavolo del presidente della Media Sport Event, Gianni Lacchè, una lettera di rescissione del contratto da parte del Comune a firma del sindaco Dario Vecellio.

Fra le motivazioni principali ci sarebbe anche quella che alla data del 10 aprile, data ultima per scegliere la struttura ricettiva, l'Hotel Auronzo non risultava disponibile. Il Comune scriverebbe che la Media Sport Event non sarebbe in grado di garantire l'esistente ed effettiva disponibilità dell'albergo utilizzabile per il mandato. A detta di Gianni Lacché, però, il mandato non conterrebbe una clausola di questo tipo, scrive il giornale, cioè l'obbligo di comunicare l'albergo ospitante. L'Hotel dovrebbe essere operativo a partire dal 15 maggio, data di designazione del gestore da parte del tribunale. Nel botta e risposta a distanza il sindaco Dario Vecellio non ha né confermato e né smentito la rescissione del contratto: "Non voglio più parlare del ritiro della Lazio. È ora di finirla".

Gianni Lacché sulla questione ha risposto: "Se non lo fa il sindaco, sono disposto io a informare la cittadinanza di come stanno realmente i fatti e quali possono essere le conseguenze se il ritiro della Lazio non va in porto". Ha poi spiegato che la rinuncia unilaterale del Comune porterà a una serie di dispute legali estremamente onerose e che la Lazio farà causa di risarcimento alla Media Sport Event. A cascata, poi, verrà fatta causa al Comune di Auronzo di Cadore, pretendo più dei 300mila annui euro pattuiti. In conclusione ha sostenuto che il presidente Lotito chiamerà il sindaco Vecellio affinché possa riconsiderare la posizione presa.