Lazio - Sassuolo, nuova scenografia all'Olimpico: "Con il cuore" - FT

Mancano meno di tre ore al fischio d'inizio della sfida casalinga tra Lazio e Sassuolo. Sui social sono state condivise le prime immagini dell'Olimpico. Ovviamente vuoto, dal momento che le gare si giocano ancora senza i tifosi, ma con una nuova scenografia. Dopo quelle organizzare per le sfide contro Fiorentina e Milan, la società ha voluto replicare con i neroverdi. Sulle gradinate della tribuna Tevere, campeggia un messaggio: "Con il cuore". Quello che servirà per terminare la sfida con i tre punti in tasca.

