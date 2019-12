Lazio, Strakosha e Luiz Felipe al Lazio Club Quirinale. Arriva anche Lotito - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - La serata prosegue fra battute e siparietti divertenti. Intanto per prendere parte alla serata sono arrivati anche Lotito, Tare e il direttore della comunicazione Stefano De Martino, applauditi dai presenti.



Una serata speciale, in un momento speciale per la squadra e per l'ambiente. Luiz Felipe e Thomas Strakosha sono andati in visita al Lazio Club Quirinale, in occasione di una cena organizzata dallo stesso, facendo una sorpresa a tutti i presenti. Oltre ai due calciatori biancocelesti, immancabile anche l'aquila Olympia. Presenta anche il figlio del presidente Lotito, Enrico.

Articolo pubblicato il giorno 2/12/19 alle ore 21:50